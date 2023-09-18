На венгерской железной дороге начались внеплановые ремонты, которые продлятся до начала декабря.

В "Укрзализныци" предупредили о возможных задержках международного поезда сообщением Киев-Вена из-за внеплановых ремонтов венгерской железной дороги на участке между Будапештом и Гедьешаломом, возле границы с Австрией.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, ремонтные работы венгерской железной дороги будут проходить в несколько этапов и продлятся до начала декабря.

Отмечается, что первый этап продлится с 18 сентября до 26 октября, поэтому возможны задержки поезда №140/149 Захонь - Вена, с которым следуют беспересадочные спальные вагоны Киев - Вена и вагон Чоп - Вена: по направлению в Вену ожидается 10 минут задержки, а по направлению из Вены - 30 минут.

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При этом на поезда сообщением Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь ремонтные работы не повлияют.

В случае прибытия поездов из Венгрии с опозданием, в УЗ пообещали сокращать время задержки. Однако, по словам перевозчика, сохраняется риск ограничения курсирования спальных вагонов Киев - Вена до станции Будапешт-Келети с последующей пересадкой на "Интерсити" в Вену.

Изменения в курсировании "Укрзализныци"

В сентябре стало известно, что УЗ уже этой осенью может запустить новый поезд сообщением Львов-Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской, где трансграничное пассажирское сообщение отсутствовало уже более 15 лет.

18 сентября сообщалось, что "Укрзализныця" продолжает ремонтные работы на участке Надворная-Делятин в октябре и начале ноября, из-за чего изменится маршрут курсирования ряда поездов. Таким образом, украинская железная дорога готовится к входу в зимний сезон.

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