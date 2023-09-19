Этот поезд стал уже третьим на суперпопулярном направлении Киев-Хелм.

"Укрзализныця", учитывая положительный результат эксперимента, продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев-Хелм.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Отмечается, что поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал уже третьим на суперпопулярном направлении Киев-Хелм.

"Это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ривненщины и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши. Напоминаем, что пересадка между поездами в Хелме проходит на одной платформе! Заблудиться и перепутать невозможно, багаж из поезда в поезд надо перенести ровно на ширину платформы", - отмечают в "Укрзализныце".

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Поезд Киев-Хелм отправляется из столицы Украины в 06:28, из Ривне в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27.

"Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский Интерсити IC21100 в Варшаву (18:12 -21:02)", - объяснил перевозчик.

Обратно отправление из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05-Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22: 45.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" уже этой осенью может запустить новый поезд сообщением Львов-Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской. По данным перевозчика, летом наиболее заполненными и ажиотажными среди пассажиров в целом стали поезда:

№ 53/54 Киев-Перемышль, который заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%;

№23/24 Киев-Хелм(96%);

№ 67/68 Киев-Варшава(96%);

№ 712/711 Киев-Краматорск (94%);

№19/20 Киев-Хелм (94%).

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