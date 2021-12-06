Во время подготовки проекта Приказа о списании грузовых вагонов по возрасту, Министерство инфраструктуры неоднократно нарушило действующее законодательство, поэтому Министерство юстиции должно отказать этому проекту в государственной регистрации.

Об этом говорится в открытом письме к министру юстиции Денису Малюське от ОП "Укрметаллургпром".

Как сказано в письме, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, если отсутствует анализ регуляторного влияния и нарушении требования относительно официального опубликования. Проект МИУ нарушил оба этих требования.

В частности, согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, устанавливается разработчиком проекта регуляторного акта, и не может быть менее чем один месяц и более чем три месяца со дня обнародования проекта регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного влияния.

"Поскольку публикация проекта приказа на официальном сайте Министерства инфраструктуры состоялась 22 ноября 2021 года, то минимальный срок для представления замечаний и предложений заинтересованных сторон должно закончиться 22 декабря 2021 года. Однако несмотря на то, что указанный срок еще не закончился, Государственная регуляторная служба уже согласовала проект", - указывает "Укрметаллургпром".

Согласно действующему законодательству, за месяц все участники рынка и заинтересованные стороны должны подать все замечания и предложения, а разработчик – максимально их учесть. Зато теперь, после согласования ГРС, все замечания, представленные после него, учтены не будут. А это - нарушение требований статьи 9 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и принципа прозрачности и учета общественного мнения и прав граждан, субъектов хозяйствования, их объединений в осуществлении государственной регуляторной политики, отмечается в письме.

"При этом, нарушение требований законодательства имеет также добавленный к проекту анализ регуляторного влияния. Во-первых, он подготовлен без наличия всей необходимой информации, предусмотренной статьей 8 Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности": в нем отсутствуют принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. В частности, в Анализе регуляторного влияния не доказано, что проект обеспечит баланс интересов различных групп субъектов хозяйствования (например Укрзализныци и других групп, которые получают услуги Укрзализныци по перевозке грузов), граждан и государства", - указывает Укрметаллургпром.

Кроме этого, в анализе регуляторного влияния отсутствуют источники аналитических данных, на базе которых сделаны расчеты, поэтому неизвестно, репрезентативны ли они. А также не определены и не оценены должным образом альтернативные способы достижения целей.

"Учитывая то, что проект содержит существенные юридические недостатки, и руководствуясь статьей 25 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", просим принять решение, которым отказать в проведении государственной регистрации проекта Приказа", - резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры подготовило Программу списания грузовых вагонов по возрасту. Вместо них, как планируется, будут построены новые вагоны на украинских заводах. Стоимость проекта достигает более 100 миллиардов гривен. Ведомство также подготовило Меморандум, подписантами которого станут заинтересованные стороны программы – банки, которые будут выдавать кредиты под закупки, УЗ и вагоностроительные заводы.

Зато более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций подписали "Антимеморандум", чтобы не допустить списания вагонов, ведь за этот проект УЗ и экономика Украины потеряют миллиарды, а страну ожидает транспортный коллапс.

Автор: Иван Бойко