"Укравтодор" завершил ремонт 28 объездных дорог из запланированных к ремонту 30 в этом году.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по состоянию на декабрь 2020 года обновило почти 10% автодорог государственного значения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава агентства Александр Кубраков на Форуме дорожной отрасли в Киеве.

"За этот год почти 10% дорог государственного значения обновлены. Это абсолютно новые дороги... Лидеры в этом году - Закарпатье и Луганщина. Почему так? Мы анализировали прошлые годы и видели, что Закарпатье и Луганщина – это один, два, три, пять, ноль километров дорог делалось в год", - сказал он.

Ремонт объездных дорог

Кроме этого, по словам Кубракова, "Укравтодор" завершил ремонт 28 объездных дорог из запланированных к ремонту 30 дорог в этом году.

Согласно представленной Кубраковым презентации, все 100% объектов текущего среднего ремонта проходили экспертизу, благодаря которой агентству удалось сэкономить 11,8 миллиарда гривень.

Средний показатель экономии на одном проекте составил 7,4%.

Оптимизация процедур в закупках услуг по ремонту дорог

Также глава агентства сообщил о значительном снижении доли неконкурентных процедур в закупках услуг по ремонту дорог.

"Если говорить о закупках, количество в общем объеме неконкурентных процедур составило 4,6%. В прошлом году она была 18%», - сказал он.

Согласно презентации, конкуренция на торгах в 2020 году составила 3,4 участника.

"Раньше, к примеру, в 2018 году было 2,6-2,8 и 2019 год – это 3,1 участника", - сказал Кубраков.

Он сообщил, что независимый технадзор охватил приблизительно 1,5 тыс. км в этом году, а в прошлом такой технадзор не осуществлялся.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец