Речь идет об ограничении грузовых операций в морпортах Одессы, Черноморска, Херсона, Рени, Николаева, а также в портах "Пивденный" и "Ольвия".

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) сообщила об ограничении грузовых операций в морпортах Одессы, Черноморска, Херсона, Рени, Николаева, а также в портах "Пивденный" и "Ольвия" в связи с непогодой (снег и дождь).

Читайте такжеНепогода в Украине: "Укравтодор" рассказал о борьбе со снегом на дорогахСоответствующее сообщение размещено на сайте предприятия.

Кроме этого, в Одесском порту и порту "Пивденный" ограничена лоцманская проводка из-за сильного ветра и тумана.

"Из-за плохой видимости и ветра также закрыто устье "Быстрое", каналы ХМК, БДЛК – открытые", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

По информации Укргидрометцентра, 27 и 28 января в большинстве южных, центральных и северных областей ожидается снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На юго-востоке страны - дожди, в западных областях - без существенных осадков.

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Автор: Павел Степанец