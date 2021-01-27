"Похолодание усилится": синоптик предупредила украинцев об изменении погоды

Синоптик предупредила украинцев о мокром снеге и снижении температуры.

Похолодание в Украине будет усиливаться / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 28 января, в Украине еще остается циклон - на юге и севере ожидается снег, мокрый снег, восточнее с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"На западе завтра существенные осадки маловероятны, местами небольшие или просто облачно, в восточных областях - временами периодический дождь. Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0°...-3°. В восточных областях, на юго-востоке и на Днепропетровщине ожидается +2°...+7°", - написала она.

На дорогах - гололедица.

В Киеве предполагается снег. На дорогах будет скользко. Ветер с севера, порывистый.

Температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем от -1° до +1°.

"В дальнейшем в Украине похолодание усилится до умеренного", - обещает синоптик.

Красный уровень опасности в Украине из-за погодных условий

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января ожидается серьезное осложнения погодных условий.

В Одесской, Николаевской областях - сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 30-40 см, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Таким погодным условиям предоставлен ІІІ уровень опасности, красный.

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, желтый); на дорогах - гололедица.