Доля роскошных авто на рынке новых легковушек сократилась.

В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Продажи таких автомобилей выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром".

В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%. Более половины (51%) реализованных в первом квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Самыми популярными в премиум сегменте авторынка за указанный период стали такие бренды:

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BMW – 736 ед;

Lexus – 491 ед;

Audi – 421 ед.

Стоит отметить, что владельцы дорогих авто в Украине должны ежегодно платить транспортный налог. В феврале Министерство экономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. Всего под транспортный налог подпадает 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Сумма налога составляет 25 тыс. грн.

Автомобильные предпочтения украинцев

В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.

По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. На рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.

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