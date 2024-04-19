Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк, составляет более 6 лет.

В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.

Как сообщает "Укравтопром", авто из Штатов составляют 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных авто.

Наибольшую долю из этого количества составляют машины с бензиновыми двигателями - 47%. Треть составляет электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто - 6%.

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ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США выглядит следующим образом:

Tesla Model 3 - 1118 авто;

Tesla Model Y - 796;

Volkswagen Passat - 635;

Ford Escape - 633;

Jeep Cherokee - 608.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в І квартале, составляет 6,2 года.

Украинский рынок авто

В марте украинский автопарк пополнился более чем на 4,4 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания. Таким образом относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Киев, Львовская и Днепропетровская области.

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