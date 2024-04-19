В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.
Как сообщает "Укравтопром", авто из Штатов составляют 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных авто.
Наибольшую долю из этого количества составляют машины с бензиновыми двигателями - 47%. Треть составляет электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто - 6%.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США выглядит следующим образом:
- Tesla Model 3 - 1118 авто;
- Tesla Model Y - 796;
- Volkswagen Passat - 635;
- Ford Escape - 633;
- Jeep Cherokee - 608.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в І квартале, составляет 6,2 года.
Украинский рынок авто
В марте украинский автопарк пополнился более чем на 4,4 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания. Таким образом относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Киев, Львовская и Днепропетровская области.