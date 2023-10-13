Там уточнили дату прекращения работы пунктов пропуска и призвали украинцев удержаться от поездок в Россию.

Правительство Латвийской Республики приостанавливает с 16 октября 2023 года работу пунктов пропуска на латвийско-российской границе "Виентули" и "Педедзе".

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины. Там объяснили, с чем связано такое решение.

"Как сообщила латвийская сторона, такой шаг осуществлен в ответ на введенные Российской Федерацией ограничения для граждан Украины относительно въезда на ее территорию с территории третьих государств. Латвийские пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" не имеют надлежащей инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока", - отмечает украинский МИД.

В связи с этим, с 16 октября 2023 года въезд украинских граждан на территорию России из третьих государств будет разрешен только в воздушном пункте пропуска через российскую государственную границу "Шереметьево" (Москва).

МИД Украины возобновляет рекомендации гражданам Украины воздержаться от посещения территории государства-агрессора, а также учесть невозможность въезда в Россию с территории Латвии.

При этом отмечается, что выезд граждан Украины с территории РФ в Латвию остается возможным через пункты пропуска "Убийинка-Гребнево" и "Бурачки-Терехова".

Пересечение границы РФ украинцами - что известно

11 октября Министерство иностранных дел Украины информировало, что с 16 октября 2023 года Российская Федерация вводит для граждан Украины ограничение въезда на ее территорию с территории третьих государств.

Согласно распоряжению Правительства РФ, въезд украинских граждан на территорию России из третьих государств будет разрешен только в двух пунктах пропуска через российскую государственную границу: 1. воздушный пункт пропуска "Шереметьево" (Москва); 2. автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области (граница с Латвийской Республикой).

Отмечается, что ограничения не будут касаться граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые въезжают на территорию России самостоятельно или в сопровождении российских граждан. В МИД отметили, что указанное исключение предусмотрено для продолжения воплощения политики похищения украинских детей и их незаконного перемещения в РФ.

Из-за высоких рисков для личной безопасности МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от любых поездок на территорию государства-агрессора, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию. Обращается внимание, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину дипломатические отношения между Украиной и РФ разорваны, украинские зарубежные дипломатические учреждения в РФ прекратили выполнение своих функций.

Украина открыла гуманитарный коридор из РФ через Сумскую область

Как ранее сообщал УНИАН, в августе Украина открыла пункт пропуска на границе с РФ, который был закрыт с начала полномасштабной войны. Пограничный пункт Колотиловка-Покровка открыли для того, чтобы этим маршрутом могли воспользоваться украинцы, желающие вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область. Отмечалось, что гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина) будет работать на въезд для украинцев, возвращающихся с временно оккупированных территорий.

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