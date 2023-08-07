Там для украинцев открыли центр с бесплатной психологической, юридической и гуманитарной помощью.

Украина на границу с РФ открыла закрытый с начала полномасштабной войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка. Этим маршрутом украинцы смогут вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область.

"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", — сообщила 6 августа пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина) будет работать на въезд в Украину для тех, кто возвращается с временно оккупированных территорий - для граждан нашей страны.

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На границе украинские власти организовали работу волонтерского гуманитарного центра. Там все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Также они могут переночевать, прежде чем отправляться в Сумы или другие города Украины.

В министерстве добавили, что из Сумской области ежедневно выезжает специальный эвакуационный поезд Сумы-Киев. Он отправляется из Сум в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41. По прибытию в столицу на вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину 3 тысячи гривень для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривень для всех других лиц.

Эвакуация из Сумской области

Как сообщал УНИАН, от 15 июля эвакуироваться из Сумской области можно бесплатно на специальном эвакуационном поезде.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

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