Задержки обусловлены ремонтом инфраструктуры "Укрзализныци", который должен закончиться 29 октября.

"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов, которые могут возникать до 29 октября. Кое-где ждать придется вплоть до 1,5 часа, проблемы с графиком будут наблюдаться по всей стране.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в Telegram.

Так, возможны задержки в графике некоторых поездов, маршрут которых проходит на участке "Мироновка" — "Им. Т. Шевченко", в городе Смела. Именно там "Укрзализныця" проводит работы на путях.

Задержки в Киеве

На 30 минут позже будут прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" поезда:

№ 748 Львов-Киев;

№ 764 Одесса-Киев;

№ 716 Перемышль-Киев.

Задержки во Львове

Позже на 20-25 минут будут прибывать на станцию "Львов" поезда:

№ 747 Киев-Львов;

№ 715 Киев-Перемышль.

Где придется ждать до 1,5 часа:

С задержкой от 5 минут до 1,5 часа поезда будут прибывать на станции:

"Мироновка" (Киевская область);

"Пятихатки - Стыковая" (Днепропетровская область);

"Тимково" (Кировоградская область);

"Бурты" (Полтавская область);

и на станции "Херсон".

Читайте такжеКиевский автовокзал потерял 40% рейсов из-за введения новых карантинных ограниченийКроме этого, с 25 по 27 октября "Укрзализныця" будет проводить работы на станции "Козятин-1" в Винницкой области. Поезда с задержками от 25 минут до 1 часа будут прибывать на станции: "Здолбунов", "Мироновка", "Подволочиск", "Вапнярка", "Ворожба" и "Гребенка".

Все работы "Укрзализныця" планирует завершить до 29 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок, а в "Укрзализныце" уже отчитались о привитых от COVID-19 на вокзалах пассажирах.

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Автор: Полина Кузенко