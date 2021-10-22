"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов, которые могут возникать до 29 октября. Кое-где ждать придется вплоть до 1,5 часа, проблемы с графиком будут наблюдаться по всей стране.
Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в Telegram.
Так, возможны задержки в графике некоторых поездов, маршрут которых проходит на участке "Мироновка" — "Им. Т. Шевченко", в городе Смела. Именно там "Укрзализныця" проводит работы на путях.
Задержки в Киеве
На 30 минут позже будут прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" поезда:
- № 748 Львов-Киев;
- № 764 Одесса-Киев;
- № 716 Перемышль-Киев.
Задержки во Львове
Позже на 20-25 минут будут прибывать на станцию "Львов" поезда:
- № 747 Киев-Львов;
- № 715 Киев-Перемышль.
Где придется ждать до 1,5 часа:
С задержкой от 5 минут до 1,5 часа поезда будут прибывать на станции:
- "Мироновка" (Киевская область);
- "Пятихатки - Стыковая" (Днепропетровская область);
- "Тимково" (Кировоградская область);
- "Бурты" (Полтавская область);
- и на станции "Херсон".
Читайте такжеКиевский автовокзал потерял 40% рейсов из-за введения новых карантинных ограниченийКроме этого, с 25 по 27 октября "Укрзализныця" будет проводить работы на станции "Козятин-1" в Винницкой области. Поезда с задержками от 25 минут до 1 часа будут прибывать на станции: "Здолбунов", "Мироновка", "Подволочиск", "Вапнярка", "Ворожба" и "Гребенка".
Все работы "Укрзализныця" планирует завершить до 29 октября.
Ранее УНИАН сообщал, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок, а в "Укрзализныце" уже отчитались о привитых от COVID-19 на вокзалах пассажирах.
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