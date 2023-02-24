Шведы решили помочь Украине защитить небо от российских атак.

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk в рамках нового пакета военной помощи, куда войдут также танки Leopard. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит издание SVT.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", – заявил Йонсон.

Министр отметил, что решение объявить о новом пакете военной помощи именно в годовщину российского вторжение было не случайным.

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"Это, конечно, знак с нашей стороны по отношению к России, но прежде всего по отношению к Украине, что мы поддерживаем ее, представляя именно сегодня новый пакет вооружений", – заявил он.

Военная помощь Украине от Швеции

Швеция оказывает Украине военно-техническую и финансовую поддержку с самого начала российского вторжения. В первые месяцы войны помощь ограничивалась в основном стрелковым вооружением, позднее начались поставки противокорабельных ракет и артиллерийских боеприпасов.

Летом Швеция также присоединилась к международной программе обучения украинских солдат. Шведские военные инструкторы начали обучать украинцев на британских полигонах.

Уже в этом году Швеция пошла гораздо дальше. В январе были анонсированы поставки шведских самоходных гаубиц, а в феврале – шведских танков.

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