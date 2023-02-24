Средства направят на гуманитарную и энергетическую поддержку Украины.

В четверг, 23 февраля 2023 года, правительство Швеции приняло решение о выделении еще 520 миллионов шведских крон (более 49,8 миллиона долларов) на помощь Украине. Средства направят на гуманитарные усилия и помощь энергетическому сектору Украины, который подвергся разрушениям в результате российских обстрелов.

Как сообщается на сайте шведского правительства, эта поддержка финансируется через действующие программы в бюджете Швеции. На гуманитарную помощь выделят 220 млн шведских крон, а еще 300 миллионов крон направят в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный в 2022 году.

"Поддержка Украины со стороны Швеции является решительной и имеет непосредственное значение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Благодаря помощи, которую мы объявляем сегодня, будет облегчена жизнь людей, оказавшихся в очень сложной ситуации, и в то же время Украине будет предоставлена возможность удовлетворить свои основные энергетические потребности", – подчеркнул министр иностранных дел и торговли Швеции Йохан Форсселл.

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Отмечается, что гуманитарную помощь распределят между гуманитарными организациями. Она будет направлена на закупку товаров первой необходимости, в частности, лекарств и продуктов питания. Также из этих средств будут выплачивать определенную денежную помощь непосредственно людям.

Помощь Украине от Швеции

23 февраля сообщалось, что власти Швеции готовы отправить в Украину часть танков Leopard, которые есть у них на вооружении. Стокгольм готовит еще один пакет военной помощи для Киева.

Кроме того, Швеция получила запрос Украины на передачу истребителей Gripen шведского производства, но пока не готова их предоставить. Шведский министр обороны отметил, что сегодня приоритетом для его страны является усиление системы противовоздушной обороны Украины.

В начале февраля шведский парламент одобрил инициативу правительства предоставить Украине 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов) на усиление обороноспособности. Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого ее собственная армия сможет обойтись в течение определенного периода.

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