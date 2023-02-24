В Минобороны должны рассказать детали уже сегодня.

Швеция планирует передать Украине десять танков Stridsvagn 122 (модификация Leopard 2A5).

Достигнут прогресс в оснащении двух танковых батальонов для Украины европейскими партнерами, пишет Spiegel. Стокгольм хочет предоставить в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

В Министерстве обороны Швеции не подтвердили это решение журналистам, сказав, что детали нового пакета помощи Украине будут озвучены во второй половине дня.

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Танки Leopard для Украины

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что в вопросе передачи Украине Leopard сотрудничают восемь стран.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Соедиенных Штатов генерала Марка Милли, всего 11 стран пообещали передать Украине танки.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в украинской армии хотят сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Сегодня стало известно, что первые четыре танка Leopard 2 от Польши уже прибыли в Украину.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Шведский основной боевой танк третьего поколения - это модифицированная версия танка Leopard 2A5. У танка усилена ходовая часть, передняя часть оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Танк способен обнаруживать, идентифицировать и фиксировать цель с помощью лазерного дальномера, термографической камеры и калькулятора скорости/расстояния/точности для максимальной точности.

Также усовершенствована боронная система CBRN для защиты от химического, биологического и радиоактивного оружия.

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