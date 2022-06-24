Движение поездов на участке железной дороги Березино-Басарабяска возобновят через 25 лет после остановки.

Этой осенью между Украиной и Молдовой планируется восстановить железнодорожное сообщение для грузовых перевозок через 25 лет после прекращения.

Как сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы, соответствующий меморандум 23 июня подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и вице-премьер Андрей Спина.

Отмечается, что грузовые перевозки будут осуществляться на железнодорожном участке Березино (Украина) - Басарабяска (Молдова).

"Таким образом, Республика Молдова сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, уменьшая пробки в порту Рени. В то же время по этому отрезку железнодорожного пути Украина сможет экспортировать товары в Республику Молдова и в страны ЕС", - говорится в сообщении.

В мининфраструктуры Молдовы также отметили, что строительство участка планируется провести на участке примерно 23 км. Из них 1,2 км железной дороги будет построено на территории Республики Молдова. Участок железной дороги Березино-Басарабяска на территории Украины был открыт еще в 1997 году.

Напомним, о договоренности Украины и Молдовы построить новый железнодорожный участок в обход Приднестровья сообщалось еще в 2015 году.

Тогда в ходе переговоров было договорено о восстановлении пути и капитальном ремонте инфраструктуры этого участка. Ожидалось, что работы начнутся летом 2016 года.

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