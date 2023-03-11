Мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и украинские производители имеют шанс занять ее место.

После введения санкций Россия начала терять свои позиции на мировом рынке, оскольку многие страны отказались покупать продукцию страны-агрессора.

Для Украины это хорошая возможность отвоевать новые позиции и зарабатывать ежегодно более $20 млрд, но для этого необходимо открыть морской экспорт, который сейчас заблокирован Москвой. Об этом говорится в материале на сайте ЦТС.

"По оценкам президента Украинского национального комитета Международной Торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило бы нашей стране увеличить валютные поступления до $20 млрд в год. Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и украинские производители имеют шанс занять ее место. Но для этого крайне необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями, вопрос разблокировки портов можно поднять на самый высокий уровень обсуждения", - указывает издание.

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В ЦТС также напомнили, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе эту же тему подняла первый вице-премьер Юлия Свириденко: она выразила убеждение, что разблокирование дополнительных портов и расширение зернового соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины.

"Министр экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему во время переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева к цивилизованному миру. Безусловно, нам нужно больше оружия на поле боя и постоянное финансирование извне, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны. Но и полноценное восстановление морского экспорта способно стать одним из важных шагов для приближения победы", - акцентирует издание.

Оно также приводит позицию бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который отметил, что Украине необходимо расширять зерновой коридор на все виды грузов, в том числе и насыпные и контейнерные перевозки.

"Это возможно сделать! Мы видим: Россия слаба и не имеет возможности контролировать Черное море. Ее позиция может быть переломана общим подходом Украины, Турции и наших союзников", – убежден экс-министр.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество - Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", - обратились к Организации Объединенных Наций и Турции с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокирование судоходства, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские.

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