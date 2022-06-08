В среду в Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Турции и России – Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, эта встреча планировалась как двусторонний визит с широкой повесткой дня и участие представителей Украины в ней не предусматривалась: "Насколько мне известно, визит Лаврова в Турцию планировался не в контексте продовольственного кризиса, а как двусторонний визит. Но он совпал по времени с пиком усилий, направленных на разрешение продовольственного кризиса... Контекст этого визита гораздо шире. Никто же не может запретить Лаврову ехать в Турцию или министру иностранных дел Турции его принимать".

Во-первых, почему-то многие коллеги и эксперты считали, что Лавров привез в Турцию немалую делегацию, с военными включительно, чтобы обсуждать турецкие предложения по разблокированию украинских портов для возобновления экспорта украинского зерна. Но это совсем не так.

Главными вопросами были турецкий "СВО" в Сирии и российская "СВО" в Украине, а также ситуация на Южном Кавказе.

Во-вторых, в отношении зерна. Как мне приходилось говорить уже в течение нескольких месяцев: РФ не собирается и не собиралась что-то "разблокировать". Главная цель Российской Федерации - выдавить Украину с мировых рынков зерна и заместить украинское зерно российским. Желательно при этом подчеркнуть, что это Украина во всем виновата. А еще - снять с РФ санкции. Сам "великий Пу" об этом сказал 3 июня очень подробно.

В-третьих, никаких вариантов для разблокировки портов, кроме прекращения войны на Черном море, не существует в принципе. И этот вариант невозможен до нашей победы.

В-четвертых, Турция уже сейчас активно скупает через оккупированный Крым не только краденое крымское, но и краденое херсонское и запорожское зерно. Происходит это на фоне ее публичных "миротворческих" усилий. Похоже, что Анкару это устраивает.

Никаких вариантов для разблокировки портов, кроме прекращения войны на Черном море, не существует в принципе

В-пятых, Турция, скорее всего, в очередной раз отказала РФ в ее домогательствах разрешить возвращение "к местам базирования" четырех ракетных кораблей Черноморского флота, находящиеся в Средиземном море ракетный фрегат Адмирал Григорович (494), ракетный корвет Орехово-Зуево (626), ракетные подводные лодки Новоросійск (261), Краснодар (265)). И на этом спасибо...

Вывод: надо быстро развивать инфраструктуру хранения зерна и его экспорта по суше.

Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских Стратегических Исследований