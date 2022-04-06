Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги.

Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку, работают наши силы ПВО, работают силы обороны области и города", - написал он.

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