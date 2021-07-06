Развитие сети мощных зарядных станций поможет активизировать использование электрогрузовиков для дальних перевозок и повысит их эффективность.

Три ведущих производителя коммерческой техники - Daimler Truck, Traton Group (VW) и Volvo Group - создадут совместное предприятие, которое займется строительством и управлением сети мощных зарядных станций для грузовых электромобилей.

Новая компания позволит обеспечить европейских автоперевозчиков необходимой инфраструктурой для подзарядки магистральных тягачей и других видов коммерческой техники, сообщает Обозреватель со ссылкой на пресс-службу Daimler Truck.

Развитие сети мощных зарядных станций поможет активизировать использование электрогрузовиков для дальних перевозок, а также повысить их эффективность.

Подписанное концернами соглашение предполагает их равноправное участие в совместном предприятии, офис которого будет находиться в Амстердаме.

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Старт операционной деятельности запланирован на 2022 год. Инвестиции в проект составят 500 млн евро, которые будут направлены на строительство и введение в эксплуатацию 1700 мощных высокоскоростных зарядных станций на основных международных магистралях по всей Европе в течение 5 лет. Предполагается, что за счет поддержки проекта на локальном уровне количество зарядных станций будет увеличиваться.

Создание этого предприятия является очередным шагом на пути реализации стратегии снижения вредных выбросов в атмосферу до нулевого уровня к 2050 году.

По оценке Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, к 2025 году в Европе будет насчитываться порядка 15 тысяч высокоскоростных зарядных станций, а к 2030 году их количество должно возрасти до 50 тысяч.

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Автор: Александр Топчий