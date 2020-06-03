В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда: где купить

Чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Об этом напомнила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Отмечается, что с помощью электронного билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Kyiv Smart Card - транспортная карта, которая дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные о поездках фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.

Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена; в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена; в Т-киосках.

Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. В транспорте необходимо поднести экран смартфона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».

Купить разовый QR-билет можно в кассах станций метро или в терминале самообслуживания, а также в приложении Kyiv Smart City; в Личном кабинете киевлянина; в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay и City24; с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.

Вчера, 2 июня, Министерство инфраструктуры анонсировало запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.

«Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро», - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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