Министр экономики Германии Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем.

Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров относительно запланированного введения тарифов на электромобили китайского производства, которые импортируются на европейский рынок, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников с обеих сторон.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что комиссар ЕС Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся конкретные переговоры с Китаем по тарифам.

Подтверждение поступило после того, как министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вэнтао и Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, договорились о начале консультаций по поводу антисубсидийного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей: "Это новость и неожиданность, поскольку за последние несколько недель не удалось заключить конкретный график переговоров", – заявил Хабек.

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По его словам, это был первый шаг, и их нужно будет сделать еще много: "Мы еще далеки от конца, но, по крайней мере, это первый шаг, который раньше был невозможен", – добавил он.

Визит Хабека – первый визит высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей (EV) китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем по тарифным вопросам до того, как пошлины вступят в полную силу в ноябре, и что он верит в открытые рынки, но рынки требуют равных правил игры. Доказанные субсидии, которые имеют целью увеличить экспортные преимущества компаний, не могут быть приняты, сказал министр.

Еще одной точкой напряжения между Пекином и Берлином является поддержка Китаем России в войне в Украине. Хабек отметил, что в прошлом году китайская торговля с Россией выросла более чем на 40%. Хабек сказал, что говорил китайским официальным лицам, что это негативно влияет на их экономические отношения. "Обход санкций, наложенных на Россию, является неприемлемым", – подчеркнул он, добавив, что технические товары, произведенные в Европе, не должны попадать на поле боя через другие страны.

Торговая война между Китаем и ЕС

ЕС решил ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей до 38,1% сверх действующих 10%. В свою очередь Китай уже дал сигнал о готовности принять ответные меры в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями. Вскоре Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Европейского Союза. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании.

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Пекин заверил, что тарифы Европейского союза на китайские товары не являются "наказанием". Он отметил, что такой шаг необходим для равного доступа на рынок.

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