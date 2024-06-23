ЕС и Китай договорились обсудить пошлины на электромобили / коллаж УНИАН, фото Reuters, РіхаЬау

Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров относительно запланированного введения тарифов на электромобили китайского производства, которые импортируются на европейский рынок, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников с обеих сторон.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что комиссар ЕС Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся конкретные переговоры с Китаем по тарифам.

Подтверждение поступило после того, как министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вэнтао и Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, договорились о начале консультаций по поводу антисубсидийного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей: "Это новость и неожиданность, поскольку за последние несколько недель не удалось заключить конкретный график переговоров", заявил Хабек.

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По его словам, это был первый шаг, и их нужно будет сделать еще много: "Мы еще далеки от конца, но, по крайней мере, это первый шаг, который раньше был невозможен", добавил он.

Визит Хабека первый визит высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей (EV) китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем по тарифным вопросам до того, как пошлины вступят в полную силу в ноябре, и что он верит в открытые рынки, но рынки требуют равных правил игры. Доказанные субсидии, которые имеют целью увеличить экспортные преимущества компаний, не могут быть приняты, сказал министр.

Еще одной точкой напряжения между Пекином и Берлином является поддержка Китаем России в войне в Украине. Хабек отметил, что в прошлом году китайская торговля с Россией выросла более чем на 40%. Хабек сказал, что говорил китайским официальным лицам, что это негативно влияет на их экономические отношения. "Обход санкций, наложенных на Россию, является неприемлемым", – подчеркнул он, добавив, что технические товары, произведенные в Европе, не должны попадать на поле боя через другие страны.

Торговая война между Китаем и ЕС

ЕС решил ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей до 38,1% сверх действующих 10%. В свою очередь Китай уже дал сигнал о готовности принять ответные меры в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями. Вскоре Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Европейского Союза. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании.

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Пекин заверил, что тарифы Европейского союза на китайские товары не являются "наказанием". Он отметил, что такой шаг необходим для равного доступа на рынок.

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