Министр экономики Германии отметил, что Европа не использует карательные тарифы.

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Пекин заверил, что тарифы Европейского союза на китайские товары не является "наказанием". Он отметил, что такой шаг необходим для равного доступа на рынок.

"Важно понимать, что это не карательные тарифы", - цитирует Хабека издание Reuters.

Он напомнил, что такие страны, как США, Бразилия и Турция, использовали карательные тарифы, но "Европа поступает иначе". По его словам, в течение девяти месяцев Европейская комиссия детально изучала вопрос о том, не получили ли китайские компании несправедливую выгоду от субсидий.

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Любые меры по компенсационным пошлинам, которые будут приняты по результатам проверки ЕС, "не являются наказанием", сказал он, добавив, что такие меры призваны компенсировать преимущества, предоставленные Пекином китайским компаниям.

"Необходимо достичь общих, равных стандартов доступа на рынок", - сказал Хабек.

Чжэн Шаньцзе, председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, ответил: "Мы сделаем все, чтобы защитить китайские компании".

Он добавил, что предлагаемые ЕС пошлины на импорт электромобилей китайского производства навредят обеим сторонам. При этом китайский чиновник сказал Хабеку, что надеется, что Германия продемонстрирует лидерство в ЕС и "поступит правильно".

Он также опроверг обвинения в несправедливом субсидировании, заявив, что развитие китайской новой энергетической промышленности стало результатом всеобъемлющих преимуществ в технологиях, рынке и отраслевых цепочках, которые были созданы в условиях жесткой конкуренции.

"Рост отрасли является результатом конкуренции, а не субсидий, не говоря уже о нечестной конкуренции", - заявил Чжэн.

Хабек сказал китайским чиновникам, что выводы доклада ЕС необходимо будет обсудить

Визит Хабека в Китай – главные новости

Министр экономики Гармании Роберт Хабек отправился с визитом в Китай. Это первый визит высокопоставленного европейского чиновника с тех пор, как Брюссель предложил ввести высокие пошлины на импорт электромобилей китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

Временные пошлины ЕС начнут действовать с 4 июля, а расследование продлится до 2 ноября, когда могут быть введены окончательные пошлины сроком на пять лет.

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