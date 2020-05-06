Тарифообразование “Укрзализныци”: Криклий призвал грузоперевозчиков сесть за стол переговоров

Крупнейшим потребителям услуг по перевозке грузов следует прекратить все медийные атаки и сесть за стол переговоров, считает министр.

Министерство инфраструктуры Украины инициировало создание независимого регулятора, чтобы предотвратить любое возможное политическое давление на формирование тарифа на грузовые перевозки, осуществляемые “Укрзализныцей”. Поэтому крупнейшим потребителям услуг по перевозке грузов следует прекратить все медийные атаки и сесть за стол переговоров, чтобы совместно обсудить новый договор и найти приемлемую для всех модель.

Об этом в интервью изданию “Цензор” заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Я думаю, что мы найдем приемлемую модель. Только компаниям нужно не злиться, не пытаться медийно исподтишка атаковать. А приходить, садиться и разговаривать. По большому счету, именно в интересах самых больших грузоотправителей и перевозчиков, чтобы УЗ работала эффективно и стабильно”, — сказал Владислав Криклий.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует утвердить новый договор по оказанию услуг по организации перевозок грузов уже в июле. В Министерстве инфраструктуры Украины заверили, что документ будет обсуждаться, в частности, с бизнес-сообществом.

Однако возможное повышение тарифов уже вызвало большой резонанс в СМИ. Известный украинский политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что информационную кампанию против министра инфраструктуры Владислава Криклия устроили бенефициары грузоперевозок “Укрзализныци”, которые после создания независимого регулятора и утверждения новых тарифов могут утратить свои тайные преференции.