Превосходит по масштабам 'Мрию': самый большой самолет в мире возобновил полеты

Stratolaunch Model 351 – самый большой самолет из всех существующих на сегодняшний день.

Транспортный самолет-носитель Roc (также известный как Model 351) компании Stratolaunch поднялся в небо 2 октября, совершив два полета в течение одного дня из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Это произошло после примерно пятимесячного перерыва, сообщает Air Data News.

По данным AirNav Radar, Roc вылетел из аэрокосмического порта Мохаве в 8:54 по тихоокеанскому летнему времени и вернулся в 9:34, завершив 39-минутный полет. Следующий взлет состоялся в 11:27, а посадка – в 12:02. Второй вылет длился 35 минут.

Ни один из полетов не предусматривал внешней полезной нагрузки. В Stratolaunch отметили, что вылеты проводились для обучения и поддержания квалификации пилотов, обеспечивающих работу экипажей, необходимых для проведения компанией гиперзвуковых летных испытаний.

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Компания Stratolaunch развивает возможности воздушного запуска не только с помощью Roc.

Stratolaunch приобрела Boeing 747-400, ранее принадлежавший компании Virgin Orbit. Самолёт получил название Spirit of Mojave и был переоборудован для перевозки экспериментальных аппаратов Talon.

Компания также готовит еще один крупный самолёт для этой же роли. В сентябре Stratolaunch объявила о приобретении Boeing 777-200ER, который будет переоборудован в дополнительную воздушную стартовую платформу.

Stratolaunch Roc – справка

Stratolaunch Model 351 – специфический транспортный самолёт-носитель с двумя фюзеляжами, созданный как элемент авиационно-космической системы для воздушного старта ракет-носителей и запуска гиперзвуковых аппаратов.

Это самый большой самолет в мире по размаху крыльев, который составляет 117 метров. Это почти вдвое больше, чем размах крыльев Boeing 747. По размаху крыльев Roc также превосходит уничтоженную украинскую "Мрию" (88,4 метра).

Roc отличается огромной грузоподъемностью. Самолет может перевозить полезную нагрузку массой до 250 тонн. Модель 351 оснащена турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056 (такими же, как у Boeing 747) и 28 колесами шасси.

Крупнейшие самолеты – другие новости

В сентябре новейший грузовой самолет Airbus A350F совершил свой первый полет. Это стало важной вехой в реализации амбициозного проекта европейского авиастроителя. Грузоподъемность Airbus A350F составляет до 111 тонн, а максимальная дальность полета достигнет 8700 км.

Главная цель разработки Airbus A350F – положить конец многолетнему доминированию компании Boeing на рынке крупных грузовых авиаперевозок и завоевать на нём значительную долю.

Напомним также, что американская компания Radia представила возможности перспективного самолета WindRunner, предназначенного для перевозки космических ракет. Ожидается, что он станет самым длинным самолетом в истории авиации и будет иметь самый большой в мире грузовой отсек по объему.

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