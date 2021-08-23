Будет также продолжена работа столичного метрополитена.

В связи с масштабным празднованием 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Так, продолжат работу маршрутов:

автобусных – № 20, 21, 33-Т, 37, 69, 99,104;

троллейбусных– № 3, 5, 8, 12, 16,18, 24, 26, 31, 37, 40, 41,42, 50-К;

трамвайных– № 1, 3, 8, 14, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси - № 220, 500, 576.

Также в КГГА напоминают, что в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки на станции "Майдан Независимости").

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют также вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной сотни.

Автор: Тамара Отовская