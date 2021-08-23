24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход с начала работы и до завершения торжественных мероприятий.

Киевское метро будет работать на два часа дольше в ночь с 24 на 25 августа.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

23 августа на станции "Золотые ворота" вход и выход на улицу Владимирскую будет закрыт. Вход и выход в направлении Золотых ворот будет работать в обычном режиме.

24 августа на станции "Крещатик" с 08:00 до завершения торжественных мероприятий не будет работать вестибюль в направлении улицы Институтской. Центральный вестибюль и вестибюль в направлении ул. Городецкого будут работать в обычном режиме.

24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход с начала работы и до завершения торжественных мероприятий. Также не будет работать и пересадочный узел "Майдан Незалежности" - "Крещатик". В это время поезда будут проезжать станцию без остановки.

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24 августа перед началом концерта на НСК "Олимпийский" возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

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Автор: Денис Прядко