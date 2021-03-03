По словам работников фуникулера, киевляне и гости столицы до сих пор ездят в вагонах, которым почти 40 лет.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило условия тендера на закупку двух новых вагонов фуникулера.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе столичного фуникулера, вагоны, которые на данный момент используются, проходили несколько реконструкций, однако кардинально не менялись.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры рассказали, для каких городов закупят новый общественный транспорт (список)По словам работников фуникулера, киевляне и гости столицы до сих пор ездят в кабинках, которым почти 40 лет.

Как сообщается на сайте Prozorro, условиями тендера предусматривается поставка 2 новых вагонов фуникулера для перевозки пассажиров.

На закупку выделили почти 6,5 млн евро. Средства Киев получит от Европейского инвестиционного банка в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".

Тендер на закупку был объявлен еще 1 февраля, поставку вагонов ожидается получить не позднее сентября 2022 года.

Киевский фуникулер

Фуникулерная система соединяет исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций и находится под управлением предприятия "Киевпасстранс".

Фуникулер начал работать в 1905 году. Он стал вторым фуникулером в Украине. Длина участка фуникулера составляет 222 метра, а время проезда занимает 2,5 минуты.

Реконструкцию фуникулера последний раз производили в 1984 году, когда были заменены вагоны и вестибюли станций.

В 2015 году вагоны фуникулера обновили добавив пиксельный дизайн, Wi-Fi и возможность бесконтактной оплаты проезда.

В 2019 году озвучивались планы по закупке двух кабин у австрийцев, но тогда соглашение так и не было подписано.

Закупка общественного транспорта

2 марта 2021 года Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о закупках нового общественного транспорта для 11 городов Украины.

Криклий также отметил, что запланирована покупка новых кабинок для столичного фуникулера.

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Автор: Елена Коваленко