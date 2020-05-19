Журналисты выяснили, как чиновники хотят отмыть деньги на "автобусах Кличко" (видео)

За один автобус МАЗ планировалось отдать шесть миллионов гривень, хотя стоит он на миллион дешевле, утверждают журналисты программы "Гроші".

Люди мэра Киева Виталия Кличко планировали закупить около 200 МАЗов, чтобы граждане пересели с маршруток в автобусы.

За один такой автобус планировалось отдать шесть миллионов гривень, хотя стоит он на миллион дешевле, утверждают журналисты программы «Гроші».

«Вместо того, чтобы обновлять и переходить на европейские виды транспорта, мы продолжаем закупать МАЗы», - говорит депутат Киевского горсовета Владислав Кутняк.

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«Суммарно, на таком количестве, как они хотят закупить автобусы, мы видим, что они получают как минимум 10 миллионов евро неправомерной выгоды», - считает народный депутат Украины 8 созыва Юрий Левченко.

Член общественного совета при Киевгорсовете Олег Базик подсчитал, что с каждого 12-метрового автобуса будут отмываться около 35 тысяч евро, а на 18-метровом – около 52 тысяч евро.

Оппозиционные депутаты утверждают, что цену автобусов намеренно искусственно увеличивают.

Как узнали журналисты, продать автобусы по таким космическим ценам, в частности, планирует компания «Укравтоторг» - один из дилеров МАЗа в Украине. Сам «Укравтоторг» еще недавно принадлежал Ларисе Святаш – матери одиозного бизнесмена и экс-регионала Дмитрия Святаша, однако теперь "ниточки ведут на Кипр".