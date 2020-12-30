В метро появятся вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда / фото УНИАН

Киевский метрополитен планирует закупить 50 новых вагонов. Половина из них будет вагонами со сквозным проходом, когда из одного вагона можно легко перейти в другой.

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Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Это поезда, которые имеют сквозной проход. Собственно, такие как мы видим в Европе или американских метрополитенах", - сказала она.

Вагоны будут закупать на 50 миллионов евро, которые городские власти берут взаймы на 12 лет у Европейского банка реконструкции и развития. Половину этой суммы потратят на привычные киевлянам и гостям города вагоны, половину - на вагоны со сквозным проходом.

"Пассажиры их увидят, попробуют, и уже на будущие закупки будем ориентироваться, насколько они именно для нашего метрополитена, для нашего пассажиропотока", - пояснила Макогон.

Она добавила, что тендерное предложение открыто для всех участников.

"В Украине есть один производитель таких вагонов, это Крюковский вагоностроительный завод, надеюсь, они также заинтересованы участвовать в данном аукционе, как наш производитель", - сказала Макогон.

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Автор: УНИАН