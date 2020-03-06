Зеленский заставил министра пообещать, что УЗ купит 90 вагонов у Крюковского завода

Криклий заверил, что контракт УЗ с Крюковским вагонзаводом сорван не будет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил руководство и рабочий коллектив Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в том, что контракт акционерной госкомпании «Укрзализныця» с КВСЗ на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов сорван не будет.

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Об этом он заявил во время посещения предприятия вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 6 марта.

«Сегодня уже принято решение, мы уже написали письмо, что никаких замечаний нет, все вопросы мы будем решать в рабочем порядке. Мы обсудили наш план-минимум и амбициозный план. План-минимум – мы говорим о двух-трех дизель-поездах в этом году, мы говорим о заказах пассажирских вагонов дополнительно», - сказал он.

Криклий добавил, что наблюдательный совет «Укрзализныци» пока не утвердил план закупок на 2020 год, но президент Зеленский фактически заставил его пообещать, что госкомпания закупит у завода в этом году три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года Крюковский вагоностроительный завод подал иск в суд против "Укрзализныци" на 1,4 млрд грн, заявляя, что "Укрзализныця" своими действиями доводит завод до банкротства, в частности, компания нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 года и январе 2019 года, а также не оплатила авансовые платежи по договорам.

В четверг, 5 марта, эту проблему на встрече президента Зеленского с бизнесом поднял руководитель КВСЗ Владимир Приходько, после чего глава государства пообещал посетить завод вместе с министром Криклием.

Справка УНИАН. Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.