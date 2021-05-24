Ранее соответствующее поручение о подобном решении дал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль созывает на вторник, 25 мая, внеочередной заседание Кабинета министров, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью. Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - написал он.

Что этому предшествовало:

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Задержание основателя NEXTA в аэропорту Минска: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодня лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят возможность принятия санкций из-за принудительной посадки самолета в Беларуси.

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Автор: Дмитрий Шварц