Транзакции осуществляются с использованием системы быстрых платежей.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и Mastercard.

Как сообщает "Коммерсант", транзакции осуществляются с использованием системы быстрых платежей (СБП).

Air Arabia предоставляет возможность оплаты через СБП по ссылке. Предварительно необходимо оформить бронирование на сайте, обратиться в службу поддержки и получить ссылку на почту для проведения операции.

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Сбор за выписку билета составляет 6% от итоговой суммы. При оплате перелета иностранными картами на сайте этой комиссии не будет, но деньги будут списаны в дирхамах с конвертацией по курсу банка клиента.

Fly Dubai предлагает аналогичную схему, но транзакции будут проходить через уполномоченного агента. Необходимо оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Сбор агента составит 2 тыс. руб. Fly Dubai предлагает оплату с российской карты Visa или Mastercard.

Emirates предлагает провести платеж по QR-коду (не уточняется, используется ли для этого СБП). Для этого нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет через службу поддержки. После этого — просканировать код в банковском приложении, указать итоговую сумму и номер брони. На подтверждение покупки может уйти несколько дней. Авиакомпания рекомендует проводить операцию минимум за десять дней до вылета. При бронировании через контакт-центр взимается комиссия 1,5 тыс. руб.

Уход Visa и MasterCard из России

Информация о том, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard появилась еще до вторжения агрессора в Украину. 13 апреля 2021 года сообщалось, что Россия может быть отключена от Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

После ухода Visa и MasterCard их карты, выпущенные в РФ, перестали принимать за границей.

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