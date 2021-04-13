Отключение от платежных систем может произойти в рамках продолжения западной санкционной политики.

Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

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"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.

Что этому предшествовало

В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших были клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации были внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США.

Включение в этот список означало блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существовало "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадали все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ тогда сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

21 марта 2014 года председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России.

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Автор: Елена Коваленко