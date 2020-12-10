Журналисты нашли и ответ на вопрос, почему поезда нельзя полностью отапливать электричеством.

На днях в сети показали видео, на котором проводник одного из поездов "Укрзализныци" прямо на перроне рубит дрова, чтобы прогреть вагон.

Однако возникает вопрос: почему украинская железная дорога в эру гиперлупов и роботов продолжает "жить в Средневековье"? Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеУкрзализныця возобновила продажу билетов в города "красной зоны""Перед поездкой иногда, перед тем, как мы подключим 3 тысячи Вольт, нам нужно как-то нагреть воду... В основном проводникам выдают дрова и уголь", - рассказал руководитель первичной ячейки Свободного профсоюза железнодорожников Украины локомотивного депо "Дарница" Александр Скиба.

Журналисты нашли и ответ на вопрос, почему поезда нельзя отапливать электричеством: дело в том, что из 19 тыс. км железнодорожной сети электрифицировано лишь 9,5 тыс.

"Поэтому проводникам остается только брать в руки топор и рубить дрова", - подытожили "Секретные материалы".

Видео, как проводник рубит дрова на перроне

Ранее в Сети распространили видео, на котором можно увидеть, как проводник рубит дрова прямо у вагона на перроне станции. Нарубленные дрова он заносит в вагон. Как уточнил автор видео в комментариях, оно было снято в Одессе.

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Автор: Ольга Робейко