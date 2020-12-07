По информации автора видео, оно было снято на перроне одесского вокзала.

Проводникам украинских поездов периодически приходится самостоятельно заготавливать дрова для отопления вагонов.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное накануне одним из пользователей Facebook. На нем можно увидеть, как сотрудник поездной бригады рубит дрова прямо у вагона на перроне станции. Нарубленные дрова он заносит в вагон.

Как уточнил автор видео в комментариях, оно было снято в Одессе.

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"Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь - не поедешь", - говорится в подписи к видео.

При этом автор напомнил о достаточно высоких зарплатах руководства Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци".

В комментариях другие пользователи напомнили о "реформе" от УЗ, в рамках которой планируется замена цвета раскраски пассажирских вагонов.

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Автор: Юрий Годован