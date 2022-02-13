Путешествующих везут в Киев 4-мя автобусами.

Автобусы с украинскими туристами — пассажирами самолета авиарейса Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Киев, Украина), которых высадили в аэропорту Кишинева, сейчас уже направляются в столицу Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Благодаря слаженной работе консулов четыре автобуса с пассажирами рейса авиакомпании SkyUp, который совершил экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину", - написал он.

В Украину не пустили самолет из Португалии

Как сообщал УНИАН, утром 13 февраля стало известно, что самолет авиакомпании SkyUp, который совершал рейс Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Киев, Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе из-за запрета владельца судна на влет в воздушное пространство Украины.

На борту самолета было 175 пассажиров.

Украинская сторона направила в Кишинев 4 автобуса, которые должны были доставить людей в Киев.

Ранее стало известно, что нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину. Такой шаг компании - мера пресечения из-за угрозы войны в Украине.

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