Ситуация на границе: заработали еще пять пунктов пропуска, на пешем переходе Шегини - очереди (видео)

Речь идет о работе пунктов пропуска «Малые Селменцы» и «Малый Березный» на границе со Словакией и «Мамалыга», «Табаки» и «Росошаны» на границе с Молдовой.

На границе с Республикой Молдова и Словацкой Республикой возобновлена ​​работа еще пяти пунктов пропуска, которые были закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, по состоянию на 9:00 сегодня на украинско-словацкой участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы") в режиме с 08:00 до 20:00.

Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный»).

На украинско-молдавской участке границы сегодня возобновили работу автомобильные пункты пропуска «Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»), «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки») и «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны») .

Пограничники напомнили, что, согласно распоряжению правительства № 589-р, с 29 мая была возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны (кроме функционировавших ранее).

В то же время в ГПСУ отметили, что пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии возобновления пропуска с обеих сторон границы.

Относительно ситуации на других пунктах пропуска, то во Львовской области - на едином пешем пункте пропуска "Шегини" - накануне образовалась очередь из нескольких сотен путешественников. Люди, в основном работники, хотят попасть в Польшу. Пересечение границы замедляется из-за усиленных карантинных мероприятий с польской стороны. Всем измеряют температуру, проверяют документы на работу, место двухнедельной самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, работу пункта пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе восстановили. Накануне перевозчики, которые доставляют туда посылки итальянских работников, заблокировали КПП. На границе со стороны Венгрии образовалась очередь на несколько километров. Причина протестов - от перевозчиков требуют растамаживать груз, который те везут.

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