Работу в заблокированном пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе восстановили
Работа пункта пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе возобновлена.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.
По данным пресс-службы, возобновление работы в пункте пропуска произошло около 14:00 после общения блокировщиков с руководителем Чопского отряда.
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«Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено», - добавили в пресс-службе.
В чопском отряде также уточнили, что микроавтобусы с блокировщиками находятся в зоне таможенного контроля до решения вопроса таможенных формальностей.
На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
Как сообщал УНИАН, на КПП «Тиса» (украинско-венгерская граница) несколько дней назад образовались огромные очереди на въезд в Украину. 31 мая водители микроавтобусов в знак протеста против действий таможенников заблокировали пункт пропуска.
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