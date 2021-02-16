Также премьер дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам на внутренних и международных рейсах.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиакомпаний является гарантией таких авиаперевозок для украинцев, увеличения туристического спроса, а также стимулом для развития экономики в целом.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - цитирует пресс-служба его слова.

В частности, премьер дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Что этому предшествовало

Ранее в феврале министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что его министерство готовит отдельную государственную программу поддержки украинских авиаперевозчиков в условиях коронакризиса.

Согласно информации "Украэроруху", украинские авиакомпании в 2020 году выполнили 49 733 рейса, что на 54,7% меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Павел Степанец