На данный момент в Украине разрушено или повреждено 279 мостов и около 23 тыс. км автомобильных дорог.

На восстановление мостов и дорог, разрушенных в результате полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, понадобится около 30 млрд долларов.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На данный момент уже есть 279 мостов, которые разрушены частично или полностью. К этим убыткам еще надо добавить около 23 тыс. км автомобильных дорог, которые также разрушены и сейчас надо их по новому выкладывать. То есть это дороги, которые не подлежат ремонту, которые надо просто сделать заново", - сказал Найем.

По предварительным подсчетам Мининфраструктуры вместе с Киевской школой экономики, нужно более 28 млрд долларов на восстановление дорог. А также около 1,5 млрд долларов только на восстановление мостов.

Отмечается, что в будущем эта сумма будет расти, поскольку ежедневно происходят разрушения.

"Понятно, что в Украине этих денег сейчас нет. Мы надеемся, что, во-первых, это деньги, которые будут даны Украине в качестве помощи для восстановления. И второй вопрос, что будут привлечения финансов. Но я думаю, что об этом сейчас рано говорить, потому что мы не знаем еще окончательных убытков. И форма и структура помощи Украине сейчас лишь только формируется и сейчас лишь только начинаются те процессы консолидации помощи Украины", - добавил Найем.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch