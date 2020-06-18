В Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним
19:50, 18 июня 2020Транспорт
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Ограничения движения транспорта введут завтра, 19 июня, утром.
В Киеве ограничат движение по Воздухофлотскому путепроводу / фото УНИАН
В Киеве в течение месяца ограничат движение транспорта на Воздухофлотском путепроводе и под ним.
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Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограничения введут завтра, 19 июня, с 8:00.
Ограничения, вводимые из-за противоаварийных работ, будут действовать до 19 июля.
"Во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве специалисты провели первоочередные противоаварийные работы на железобетонном ограждении моста возле станции метро "Берестейская".
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