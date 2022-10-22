Из-за ракетной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины 22 октября 2022 года некоторые участки железной дороги остаются обесточенными.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".
"В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, а потому поезда идут под резервными тепловозами", – отмечается в сообщении.
Так, среди 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:
- №81 "Киев – Ужгород"
- №1 "Харьков – Ивано-Франковск"
- №119 "Запорожье – Львов"
- №755 "Киев – Луцк"
"Напоминаем, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги, разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении", – добавили в "Укрзализныце".
Ракетная атака на энергетическую инфраструктуру Украины 22 октября 2022 года
Утром 22 октября 2022 года российские оккупанты совершили очередной ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. В "Укрнерего" заявили, что масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября 2022 года.
В частности, уже известно о попадании российских ракет в объекты инфраструктуры в Ривненской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областей.
В результате сегодняшних обстрелов вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.