Во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях.

Из-за ракетной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины 22 октября 2022 года некоторые участки железной дороги остаются обесточенными.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, а потому поезда идут под резервными тепловозами", – отмечается в сообщении.

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Так, среди 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 "Киев – Ужгород"

№1 "Харьков – Ивано-Франковск"

№119 "Запорожье – Львов"

№755 "Киев – Луцк"

"Напоминаем, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги, разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении", – добавили в "Укрзализныце".

Ракетная атака на энергетическую инфраструктуру Украины 22 октября 2022 года

Утром 22 октября 2022 года российские оккупанты совершили очередной ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. В "Укрнерего" заявили, что масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября 2022 года.

В частности, уже известно о попадании российских ракет в объекты инфраструктуры в Ривненской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областей.

В результате сегодняшних обстрелов вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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