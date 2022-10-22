В части города отсутствует электроэнергия.

Россия нанесла ракетный удар по объекту энергетики в Луцке, один человек получил ожоги.

Об этом сообщает мэр Луцка Игорь Полищук.

"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города", - написал он.

Городской голова призвал жителей Луцка сделать запасы воды.

"Ударной волной повреждены частный дом. Одно гражданское лицо получило ожоги", - сообщил Полищук.

По предварительной информации, погибших в результате ракетного удара россиян пока нет.

Ракетный удар России по Украине 22 октября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 22 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. Луцк, Ривне и Хмельницкий обесточены после атаки.

В частности, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области слышны взрывы и что оккупанты продолжают ракетный обстрел Хмельницкой области.

Кроме того, начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявил, что в Черновицкой области самолет Вооруженных сил Украины сбил ракету, она упала в озеро.

Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле области и "попадании", а председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что на Львовщине также сработала противовоздушная оборона.

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