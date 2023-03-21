За принятие закона проголосовали 266 депутатов.

Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон, которым вводятся изменения по контролю за обеспечением безопасности авиации и дерегуляции хозяйственной деятельности в области гражданской авиации.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона № 6405 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является упрощение доступа на рынки авиационных перевозок и услуг по наземному обслуживанию путем адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в этой сфере, а также закрепление на законодательном уровне дополнительных мер, направленных на повышение уровня безопасности авиации.

Видео дня

В частности, вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины в части упрощения процедуры выдачи уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов для отдельных воздушных судов, импортированных в Украину.

Безопасность полетов в Украине

16 июня 2021 года Кабмин утвердил Государственную программу по безопасности полетов. Целью программы было создание эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и на уровне субъектов авиационной деятельности.

Программа была создана на основе международной практики, в частности, практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Европейского Союза, а также Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.

Программа охватывала следующие направления: государственная политика и цели в сфере обеспечения безопасности полетов; управление факторами риска для безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно системы управления безопасностью полетов; расследование авиационных событий и инцидентов; управление рисками для безопасности полетов; обеспечение безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно надзора; эффективность обеспечения безопасности полетов на государственном уровне; популяризация вопросов безопасности полетов на государственном уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: