Кабинет министров утвердил Государственную программу по безопасности полетов, целью которой является создание эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и на уровне субъектов авиационной деятельности.
Соответствующее распоряжение правительство приняло на сегодняшнем заседании.
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Согласно пояснительной записке, программа создана на основе международной практики, в частности, практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Европейского Союза, а также согласно Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.
В частности, программа охватывает следующие направления: государственная политика и цели в сфере обеспечения безопасности полетов; управление факторами риска для безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно системы управления безопасностью полетов; расследование авиационных событий и инцидентов; управление рисками для безопасности полетов; обеспечение безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно надзора; эффективность обеспечения безопасности полетов на государственном уровне; популяризация вопросов безопасности полетов на государственном уровне.
Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС
- В мае тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) между Украиной и ЕС в конце июня - июле.
- Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.
- Ранее подписание соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.
- 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».
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