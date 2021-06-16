Целью программы является создание эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и на уровне субъектов авиационной деятельности.

Кабинет министров утвердил Государственную программу по безопасности полетов, целью которой является создание эффективной системы управления безопасностью полетов на государственном уровне и на уровне субъектов авиационной деятельности.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеКриклий рассказал, когда Украина договорится с ЕС об "открытом небе"

Согласно пояснительной записке, программа создана на основе международной практики, в частности, практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Европейского Союза, а также согласно Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.

В частности, программа охватывает следующие направления: государственная политика и цели в сфере обеспечения безопасности полетов; управление факторами риска для безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно системы управления безопасностью полетов; расследование авиационных событий и инцидентов; управление рисками для безопасности полетов; обеспечение безопасности полетов на государственном уровне; обязательства относительно надзора; эффективность обеспечения безопасности полетов на государственном уровне; популяризация вопросов безопасности полетов на государственном уровне.

Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС

В мае тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) между Украиной и ЕС в конце июня - июле.

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец