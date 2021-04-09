Увеличение произошло за счет роста производства легковых автомобилей на 43%.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-марте 2021 года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, увеличилось на 34% - до 1 тыс. 829 единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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В частности, легковых автомобилей было изготовлено 1 тыс. 690 штук (рост на 43%), коммерческих – 6 штук (сокращение на 50%) и автобусов – 133 штуки (сокращение на 24%).

В марте статистика украинского автопрома также продемонстрировала положительную динамику.

«По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в прошедшем месяце зафиксирован на отметке 722 единиц», - говорится в сообщении «Укравтопрома».

Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года выпуск автотранспорта в марте этого года в Украине увеличился в 2,5 раза, а относительно февраля этого года - на 43,5%.

Выпуск легковых автомобилей в годовом выражении в марте увеличился в 2,7 раза – до 665 штук (к февралю 2021 года - на 48%).

«Укравтопром» напомнил, что годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – «Еврокар». Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Производство автобусов в марте выросло на 37,5% - до 55 штук.

В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и годом ранее, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии «Черкасский автобус».

Что этому предшествовало

Производство автотранспортных средств в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 32% - до 4 952 единиц. В 2020 году было собрано 4 202 легковых автомобиля, что на 33% меньше по сравнению с 2019 годом. Автобусное производство в Украине в прошлом году сократилось на 20% и составило 699 штук. Производство коммерческих автомобилей составило 51 единицу, что на 63% меньше результата годичной давности.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец