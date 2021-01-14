Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц.

Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» на своем сайте.

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В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.

Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда составил: у легковых авто — 5 лет, у коммерческих — 7 лет.

Самым популярным электрокаром в Украине в 2020 году стал Nissan Leaf. За год 2 тыс. 180 этих авто пополнили автопарк страны.

На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели выбрали 865 автомобилистов.

Третий результат у Tesla Model S, в активе которой 753 регистрации.

На четвертой позиции Chevrolet Bolt — 474 штук.

Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей Tesla Model X — 366 регистраций за год.

В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 покупателя.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 304 автомобиля этой модели, из которых только 7 были новыми.

Согласно сообщению, в декабре 2020 года украинский автопарк пополнили 632 электромобиля, что на 8% больше, чем годом ранее.

Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили - 598 штук (+7% к декабрю 2019 года).

Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц - 34 штуки (+36%).

Интерес украинцев к электромобилям

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

Что такое «Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец