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Центр Киева сковали пробки: на каких улицах движение парализовано

09:28, 28 мая 2020
Транспорт
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Ситуация с пробками в Киеве / фото УНИАН

По состоянию на 9:00 четверга движение на дорогах столицы значительно осложнено. Сильные пробки возникли в центре города, а также на Северном мосту.

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На улице Братиславской зафиксировано два ДТП. Авария и сильная пробка замечены на улице Набережно-Крещатицкой. На Набережном шоссе ведутся дорожные работы.

Пробки осложнили движение на улице Кловской, Бассейной, Жилянской и Пушкинской, а также на Бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы.  На улице Антоновича произошло ДТП.

На въезде на Северный мост в направлении правого берега возникла авария, движение по мосту осложнено.

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Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.

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