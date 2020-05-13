Prius 20 лет: Toyota отпраздновала юбилей выпуском спецсерии (фотогалерея)

Японская фирма рассказала об особенностях спецверсии Prius 2020 Edition.

Компания Toyota отпраздновала 20-летие с момента начала продаж гибридов Prius в США юбилейной спецсерией 2020 Edition. Отличительными чертами лимитированных хэтчбеков станут чёрные шильдики и колёсные диски, избранные цвета кузова и фирменный декор. Всего будет выпущено 2020 экземпляров Prius 2020 Edition.

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Проще всего узнать юбилейные «Приусы» по чёрным глянцевым логотипам на крыльях и крышке багажника, 17-дюймовым антрацитовым дискам, затемнённой оптике и контрастному корпусу наружных зеркал. Покупатели Prius 2020 Edition смогут выбрать из двух цветов кузова — тёмно-красного Supersonic Red и белого Wind Chill Pearl, пишет motor.ru.

В интерьере отличий немногим больше: все гибриды особой серии получат однотонный тёмный салон, украшенный ковриками с нашивкой Prius 2020 Edition. Взамен синей накладки на селекторе автоматической трансмиссии на Prius 2020 Edition установят чёрную, слегка изменятся воздуховоды.

Технических изменений для юбилейных гибридов не заявлено, однако спецсерия обзаведётся модернизированной системой активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, то есть в базовое оснащение войдёт адаптивный круиз-контроль, ассистент обнаружения пешеходов и велосипедистов, система распознавания дорожных знаков и автоматический дальний свет. Впрочем, тем же комплексом оснастят все «Приусы» для американского рынка, начиная с 2021 модельного года.

Цену спецверсии Toyota Prius 2020 Edition североамериканское представительство объявит позднее. Серьёзной доплаты за «эксклюзивность» не ожидается: спецсерия основана на средней комплектации XLE, так что особый гибрид будет стоить от 28 375 долларов до 32 500 долларов.

Рассекретив юбилейный Prius, Toyota анонсировала премьеру двух новых гибридов, которая пройдёт в следующий понедельник, 18 мая. Одной из новинок может стать электрифицированная версия минивэна Sienna.