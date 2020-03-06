Toyota отзывает более 3 миллионов авто из-за проблем с бензонасосом

В ремонт направят Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX.

Компания Toyota объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей с дефектным бензонасосом, которые были проданы в разных странах.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"При этом изначально сообщалось только о 696 тысячах машин, реализованных на рынке США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженная проблема грозит остановкой работы двигателя либо потерей мощности на невысокой скорости. В ремонт направят Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX.

"На отозванных автомобилях будет произведена бесплатная замена топливного насоса. Из заявления компании следует, что все владельцы транспортных средств будут оповещены об отзыве к маю", - подчеркивает издание.

Это уже второй отзыв Toyota подобного масштаба в 2020 году. В январе автопроизводитель отозвал 3,4 миллиона машин из-за электронного сбоя, из-за которого подушки безопасности могут не сработать в момент ДТП.